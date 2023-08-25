Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста
10:05 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп в четверг покинул территорию тюрьмы округа Фултон (штат Джорджия), где он сдался властям и прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляция ведется в прямом эфире на телеканале CNN.
Пребывание Трампа в тюрьме было непродолжительным — бывший американский лидер пробыл в пенитенциарном учреждении порядка 20 минут. В настоящее время его кортеж возвращается в аэропорт Атланты.
НОВОСТИ
- 10:20 25.08.2023
- Расширение БРИКС стало личным поражением для фон дер Ляйен и Борреля — Berliner Zeitung
- 10:00 25.08.2023
- Запуск первого японского лунного модуля повторно перенесен
- 09:58 25.08.2023
- Собянин: Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается
- 09:32 25.08.2023
- Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности
- 09:20 25.08.2023
- Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
- 09:05 25.08.2023
- Армии Буркина-Фасо и Мали вмешаются в конфликт в случае нападения на Нигер
- 09:00 25.08.2023
- Украина ночью пыталась атаковать РФ 42 БПЛА, 9 уничтожены над Крымом, 33 подавлены
- 22:00 24.08.2023
- Пять стран Запада назвали условие разморозки российских активов
- 21:50 24.08.2023
- Синод РПЦ запретил Латвийской церкви быть самостоятельной на неопределенное время
- 20:50 24.08.2023
- Сальдо предложил построить дорогу через Арабатскую стрелку в Крым
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать