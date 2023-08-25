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НОВОСТИ

Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста

10:05 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг покинул территорию тюрьмы округа Фултон (штат Джорджия), где он сдался властям и прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляция ведется в прямом эфире на телеканале CNN.

Пребывание Трампа в тюрьме было непродолжительным — бывший американский лидер пробыл в пенитенциарном учреждении порядка 20 минут. В настоящее время его кортеж возвращается в аэропорт Атланты.

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