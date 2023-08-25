Запуск первого японского лунного модуля повторно перенесен

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Mitsubishi Heavy Industries повторно перенесла запуск ракеты-носителя H2A с первым японским модулем для исследования Луны, который получил название SLIM. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Предполагалось, что модуль будет отправлен к Луне 26 августа, однако из-за плохой погоды запуск перенесли на день позже. Поскольку неблагоприятные погодные условия в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима сохранятся и в воскресенье, старт было решено повторно перенести на 28 августа.

Аппарат высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Полученные данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis («Артемида»).