Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве, — Дворец Наций — временно закрыто по соображениям безопасности. Об этом информировала аккредитованных при штаб-квартире журналистов руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью, — отметила она в электронном послании, направленном представителям прессы. — Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен».