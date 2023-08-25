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НОВОСТИ

Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности

09:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве, — Дворец Наций — временно закрыто по соображениям безопасности. Об этом информировала аккредитованных при штаб-квартире журналистов руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью, — отметила она в электронном послании, направленном представителям прессы. — Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен».

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