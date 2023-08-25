Решение Украины прекратить транзит газа из России наносит ущерб Венгрии — Орбан
11:00 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции Евросоюза против России, взрыв газопровода «Северный поток» и решение Украины прекратить в 2024 году транзит российского газа нанесли ущерб энергобезопасности Венгрии, которая вынуждена искать новые пути импорта энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что в свое время российский газ поступал в Европу через территорию Украины «и все было хорошо», однако потом ситуация значительно усложнилась из-за санкций против России, а также диверсии на газопроводе «Северный поток». «Он был взорван, и все знают, кто это сделал», — заявил глава правительства. Кроме того, «украинцы говорят, что с 2024 года через них не будет поступать газ», сказал Орбан по поводу намерения Киева не продлевать истекающее в следующем году транзитное соглашение.
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