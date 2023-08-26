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НОВОСТИ

Украинские СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области

17:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два украинских истребителя МиГ-29 столкнулись во время полета над Житомирской областью Украины. Об этом со ссылкой на публикации в социальных сетях друзей и близких одного из летчиков сообщило украинское издание «Апостроф».

Инцидент произошел накануне. За штурвалом одного из самолетов находился летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус. По данным издания, он погиб. Гибель еще двух летчиков пока не подтверждена.

По предварительной информации, столкновение произошло во время тренировочного полета.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

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