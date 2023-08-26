Канцлер ФРГ пообещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву
18:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все решения Германии по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваются, необдуманных шагов не будет. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью, опубликованном в газете «Пассауэр нойе прессе».
Ему задали вопрос, являются ли ошибкой поставки Киеву оружия, способного добить до Москвы. «Никому такие решения не даются легко, все союзники помогают Украине по мере возможности, — ответил Шольц. — Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии».
Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние полтора года составил около 20 млрд евро. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.
НОВОСТИ
- 19:30 26.08.2023
- Медведев уверен, что российско-грузинская дружба рано или поздно вернется
- 19:00 26.08.2023
- ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду
- 18:00 26.08.2023
- В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания, связанные с СВО и новыми регионами
- 17:30 26.08.2023
- Украинские СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области
- 17:15 26.08.2023
- "Роснефть" организовала плоггинг-забег в Москве
- 17:00 26.08.2023
- ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Урожайного в ДНР
- 16:00 26.08.2023
- Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления — Guardian
- 15:00 26.08.2023
- Превосходство истребителей РФ над F-16 не даст Киеву шанс изменить ход СВО — турецкий эксперт
- 14:00 26.08.2023
- Байден стал заложником Украины, это печально и для Вашингтона, и для Киева — Медведев
- 13:00 26.08.2023
- Треть родителей недовольна качеством обучения в школе - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать