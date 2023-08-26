Канцлер ФРГ пообещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все решения Германии по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваются, необдуманных шагов не будет. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью, опубликованном в газете «Пассауэр нойе прессе».

Ему задали вопрос, являются ли ошибкой поставки Киеву оружия, способного добить до Москвы. «Никому такие решения не даются легко, все союзники помогают Украине по мере возможности, — ответил Шольц. — Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии».

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние полтора года составил около 20 млрд евро. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.