ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО сбили в субботу днем украинский беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.