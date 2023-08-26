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НОВОСТИ

ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду

19:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО сбили в субботу днем украинский беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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