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НОВОСТИ

Власти Парижа решили запретить аренду электросамокатов

13:00 27.08.2023 Источник: Интерфакс

С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты, сообщает в воскресенье телеканал RTBF.

По данным канала, мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств в Париже, который станет первой европейской столицей, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению. Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

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