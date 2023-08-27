Опознание тел погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области завершено – СК РФ
13:39 27.08.2023 Источник: НГ-Online
В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, -сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.
Фамилия Евгения Пригожина значится в списке, который ранее опубликовала Росавиация.
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