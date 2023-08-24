0
0
180
НОВОСТИ

Росавиация опубликовала полный список пассажиров потерпевшего крушение «Эмбраэра»

23:09 23.08.2023 Источник: НГ-Online

В своем Telegram-канале Росавиация опубликовала список всех, кто, по данным авиакомпании, находился на борту разбившегося самолета Embraer.

По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy  (Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матюсеев, Евгений Пригожин).

Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.

Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 23.08.2023
Франция собирается «держаться на протяжении длительного времени», помогая Украине - Макрон
0
289
20:16 23.08.2023
Евгений Пригожин был в списке пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу
0
427
19:15 23.08.2023
Россия в январе — июле 2023 г снизила добычу природного газа - Росстат
0
375
18:50 23.08.2023
Президент Украины получил от военных просьбу усилить мобилизацию
0
421
18:26 23.08.2023
ЦУП в Бангалоре получил сигнал от модуля станции "Чандраян-3" с поверхности Луны
0
408
17:50 23.08.2023
Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на юге столицы
0
422
17:48 23.08.2023
Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества
0
462
17:12 23.08.2023
Расходы на патриотическое воспитание выросли более чем в два раза за год - СМИ
0
435
17:00 23.08.2023
МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем
0
442
16:32 23.08.2023
Прогнозы о сложностях с бюджетом РФ не оправдались — Мишустин
0
444

Возврат к списку