Левкин рассказал об изменениях в правилах регулирования климатологических особенностей строительства

11:56

Изменения в свод правил, регулирующих климатологические особенности строительства в регионах, вступили в силу. Как отмечает глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, изменение №2 к своду правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» вносит в актуализированный свод правил внесена уточняющую информацию по климатическим данным субъектов РФ, а также приводит климатические характеристики для вновь присоединенных территорий Российской Федерации: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечает Левкин, в подготовке документа участвовал департамент градостроительной политики Москвы, который направил в Минстрой России предложения по актуализации климатологических параметров для столицы РФ. По словам главы департамента, в действующем своде правил уточнены нормативные параметры строительной климатологии с учетом обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Своевременное внесение изменений и приведение нормативов в соответствии с актуальными потребностями градостроительного развития позволяют сократить стоимость и сроки проектирования и строительства, оптимизировать эксплуатационные затраты.