У Сбера 3 миллиона пользователей детских СберКарт

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Уже три миллиона юных клиентов Сбера пользуются детскими СберКартами. Получить их могут самые юные клиенты банка в возрасте 6-13 лет. У них все атрибуты взрослых карт: выпускаются на пластике, с их помощью можно делать покупки в обычных и онлайн-магазинах и получать при этом бонусы СберСпасибо. Еще у них оригинальный дизайн: с монстриками, единорогом, Чебурашкой и СберКотом. А управлять финансами и прокачать свои знания в этой сфере ребенок может в специальном детском приложении СберKids.

В День знаний Сбер объявил о нескольких нововведениях. С 1 сентября услуга оповещения о покупках и зачислениях «Уведомления об операциях» для детей становится бесплатной. Теперь детская СберКарта – полностью бесплатная. Кроме того, обновился дизайн карты со СберКотом – диджитал-амбассадором Сбера и самым финансово грамотным котом. Новый дизайн уже доступен для заказа в СберБанк Онлайн.

Чтобы наблюдать за тратами ребенка, родителям доступен сервис «Совместные уведомления». Уведомления будут приходить на номер телефона родителя после каждой проведенной операции. Сервисом можно воспользоваться бесплатно в рамках «пробного периода» для вновь выданных детских карт, далее – 70 руб. в месяц.

«Сбер поздравляет всех школьников и студентов с началом учебного года. Желаем ребятам успехов на пути к знаниям! Сбер предлагает своим юным клиентам удобные и современные сервисы и продукты, а еще образовательные сервисы, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васёв. – Самым маленьким понравятся наши игровые видеоролики и подкасты, а подросткам подойдут лекции, семинары и вебинары. Из них дети узнают, как обращаться с деньгами, как вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенникам в интернете и многое другое. А за безопасность детских финансов в банке отвечает система фрод-мониторинга на базе искусственного интеллекта, которая отслеживает операции по детским картам и при выявлении подозрительной активности заблокирует эти действия».

При заказе новой СберКарты до 10 сентября ребенок получит специальный тариф «Переходи на Сбер» на услуги связи от СберМобайла, а родители – промокод, который дает скидку на покупку смартфона или смарт-часов в Мегамаркете.