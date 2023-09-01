0
0
494
НОВОСТИ

Хакеры вывели из строя сервер Чешского национального банка

14:12 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные хакеры вывели из строя сервер крупнейшего в Чехии Чешского национального банка, из-за чего утром банковский сайт был недоступен и клиенты не могли проводить никакие операции. Как сообщил телеканалу ČT24 представитель этого финансового учреждения, «кибератака не нанесла вреда информационной базе банка и личные данные [клиентов] не были похищены».

По его информации, к расследованию приступили специалисты Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии.

В среду кибератакам подверглись сразу пять банков Чехии. Как заявил тогда эксперт по кибербезопасности Марек Неедлы, за этими инцидентами стоит хакерская группировка NoName057(16), требующая, чтобы Чехия прекратила поддерживать Украину.

Чешский национальный банк — центральный банк страны, образованный в 1993 году одновременно с вводом в обращение чешской кроны после разделения Чехословакии на Чехию и Словакию. Является преемником Государственного банка Чехословакии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 01.09.2023
Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ
0
84
22:00 01.09.2023
Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
0
133
21:20 01.09.2023
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
0
188
20:40 01.09.2023
В ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы — Путин
0
240
20:00 01.09.2023
Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ
0
260
19:57 01.09.2023
Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово
0
255
19:20 01.09.2023
Киев вновь обещал «рост числа атак» БПЛА по РФ и вновь уклонился от ответственности за них
0
360
18:40 01.09.2023
На Украине хотят в три раза увеличить военный сбор
0
374
18:24 01.09.2023
Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве
0
380
18:20 01.09.2023
В 13 заявленных банках начали тестировать цифровой рубль ﻿- ЦБ РФ
0
336

Возврат к списку