Хакеры вывели из строя сервер Чешского национального банка

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные хакеры вывели из строя сервер крупнейшего в Чехии Чешского национального банка, из-за чего утром банковский сайт был недоступен и клиенты не могли проводить никакие операции. Как сообщил телеканалу ČT24 представитель этого финансового учреждения, «кибератака не нанесла вреда информационной базе банка и личные данные [клиентов] не были похищены».

По его информации, к расследованию приступили специалисты Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии.

В среду кибератакам подверглись сразу пять банков Чехии. Как заявил тогда эксперт по кибербезопасности Марек Неедлы, за этими инцидентами стоит хакерская группировка NoName057(16), требующая, чтобы Чехия прекратила поддерживать Украину.

Чешский национальный банк — центральный банк страны, образованный в 1993 году одновременно с вводом в обращение чешской кроны после разделения Чехословакии на Чехию и Словакию. Является преемником Государственного банка Чехословакии.