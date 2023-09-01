Правительство Армении направило Римский статут в парламент для ратификации

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин Армении направил Римский статут Международного уголовного суда в парламент для ратификации. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в правительственной пресс-службе.

«Правительство сегодня направило Римский статут в парламент для ратификации», — отметили в пресс-службе.