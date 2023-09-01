Россия непобедима благодаря своему народу — Путин
17:00 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа.
Во время открытого урока «Разговор о важном» глава государства поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее. «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», — заявил Путин. По его мнению, к такому выводу подталкивает «только одна зарисовка из истории семьи». «А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно», — подчеркнул президент.
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