Глава военной разведки Украины считает нужным перенести боевые действия на территорию РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия нужно перенести на территорию России.

При этом в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «Рада», что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, чтобы «не остаться одному».

«Боевые действия должны быть перенесены на другую территорию, которой, понятно, для нас является Российская Федерация. На другие территории, которые находятся под их влиянием, чтобы их (российские силы — прим. ТАСС) растянуть и сковать. Чем шире они (операции Украины — прим. ТАСС) будут, тем лучше», — заявил Буданов в интервью телеканалу «1+1».