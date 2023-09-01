Киев вновь обещал «рост числа атак» БПЛА по РФ и вновь уклонился от ответственности за них

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число атак «неопознанных» беспилотников по территории РФ будет расти.

«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, которые были запущены с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти. Это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации», — сказал Подоляк агентству Reuters, вновь не подтвердив при этом, что атаки — дело рук украинских спецслужб.