В ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы — Путин

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 2 трлн рублей планируется выделить в ближайшие 2,5 года только из федеральных источников на развитие новых регионов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

«В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется почти 2 триллиона рублей на развитие этих территорий — 1,9 триллиона рублей, это приличные деньги», — сказал он, отвечая на вопрос Каролины Уманской из Запорожской области о дальнейшем развитии новых регионов РФ.