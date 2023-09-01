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НОВОСТИ

Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово

19:57 01.09.2023

Главным трендом развития "Московской электронной школы" (МЭШ) на ближайшие годы будет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия нового здания школы №1579 в Москворечье-Сабурово. В церемонии участвовал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В московском образовании – 1 млн 100 тыс. школьников, - отметил Собянин. - Ежедневно в МЭШ заходят 4,5 млн раз».

По словам мэра, система МЭШ создавалась как народный проект: в нем участвовали все педагоги Москвы, которые делились опытными наработками.

Как отвечает мэр, огромный массив информации в МЭШ систематизирован, разбит по тематикам, по заданиям на конкретный учебный час и дополнен материалами лучших разработчиков образовательного контента, виртуальными лабораториями и совмещен с федеральными образовательными стандартами так, чтобы тематики и программа полностью соответствовали тем задачам, которые ставит перед образованием министерство просвещения. "В этом году впервые мы загрузили туда цифровые учебники с 5 по 9 класс. Надеюсь, что в ближайшие годы вся линейка от 1 до 11 будет также подгружена", – заявил глава города.

Персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта позволит развивать проект. "Тем ребятам, которые отстают и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Те ребята, которые учатся на оценку выше пятерки, – им система будет подгружать задания до тех пор, пока он может справиться с этой историей», – считает Собянин.

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