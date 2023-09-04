0
0
192
НОВОСТИ

Доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 30% с января 2024 года — Госбанк Индии

11:32 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировом ВВП после вступления в организацию Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии с января 2024 года увеличится до 30% против 26% в настоящее время. Об этом говорится в отчете исследовательского отдела Государственного банка Индии (SBI).

Совокупная доля шести новых членов БРИКС в мировом экономическом производстве сейчас составляет 4%, при этом национальный ВВП Саудовской Аравии достигает 4%, Аргентины, ОАЭ и Египта — по 2% у каждой их этих стран, Ирана — 1%. ВВП Эфиопии практически не окажет влияние на рост доли БРИКС+ в мировом ВВП, цитирует газета The Economic Times отчет SBI.

По данным банка, в настоящее время вклад Китая в общий ВВП БРИКС достигает 70%, Индии — 13%, России — 8%, Бразилии — 7%, ЮАР -2%, что в совокупности составляет долю БРИКС в 26% в мировом ВВП.

Присоединение к БРИКС шести новых государств окажет наибольшее воздействие на долю этой организации в мировом производстве нефти. По расчетам, она увеличится до 40% с 18% в настоящее время. Это внесет значительные изменения в мировую платежную систему и в формирование мировых цен на нефть, подчеркнул Госбанк Индии.

Увеличение численности государств — членов БРИКС также приведет к росту их доли в мировой торговле товарами с 20% до 25%, в торговле услугами — до 15% с нынешних 12%. Доля БРИКС в мировых валютных резервах возрастет на 600 базисных пунктов, до 45%. В 2024 году на долю государств БРИКС+ будет приходиться 46% населения Земли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 04.09.2023
Более половины россиян выступают за свободную продажу таблеток для прерывания беременности
0
74
12:20 04.09.2023
Большинство молдаван считает, что страна движется в неверном направлении — опрос
0
94
12:05 04.09.2023
Число умерших в Бангладеш от лихорадки денге в этом году составило 634
0
117
12:00 04.09.2023
ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении 140 военнослужащих и 6 танков — Балицкий
0
122
11:36 04.09.2023
Собянин: Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения
0
146
11:24 04.09.2023
Исследователи Сбера создали базу изображений минералов для обучения искусственного интеллекта
0
178
11:20 04.09.2023
SpaceX выразила благодарность Роскосмосу после приземления корабля Crew Dragon
0
219
11:05 04.09.2023
Премьер Госсовета возглавит делегацию КНР на саммите G20
0
213
11:00 04.09.2023
ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов — ФСБ
0
222
10:32 04.09.2023
ВС РФ сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении
0
242

Возврат к списку