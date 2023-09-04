Доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 30% с января 2024 года — Госбанк Индии
11:32 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировом ВВП после вступления в организацию Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии с января 2024 года увеличится до 30% против 26% в настоящее время. Об этом говорится в отчете исследовательского отдела Государственного банка Индии (SBI).
Совокупная доля шести новых членов БРИКС в мировом экономическом производстве сейчас составляет 4%, при этом национальный ВВП Саудовской Аравии достигает 4%, Аргентины, ОАЭ и Египта — по 2% у каждой их этих стран, Ирана — 1%. ВВП Эфиопии практически не окажет влияние на рост доли БРИКС+ в мировом ВВП, цитирует газета The Economic Times отчет SBI.
По данным банка, в настоящее время вклад Китая в общий ВВП БРИКС достигает 70%, Индии — 13%, России — 8%, Бразилии — 7%, ЮАР -2%, что в совокупности составляет долю БРИКС в 26% в мировом ВВП.
Присоединение к БРИКС шести новых государств окажет наибольшее воздействие на долю этой организации в мировом производстве нефти. По расчетам, она увеличится до 40% с 18% в настоящее время. Это внесет значительные изменения в мировую платежную систему и в формирование мировых цен на нефть, подчеркнул Госбанк Индии.
Увеличение численности государств — членов БРИКС также приведет к росту их доли в мировой торговле товарами с 20% до 25%, в торговле услугами — до 15% с нынешних 12%. Доля БРИКС в мировых валютных резервах возрастет на 600 базисных пунктов, до 45%. В 2024 году на долю государств БРИКС+ будет приходиться 46% населения Земли.
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