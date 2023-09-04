Число умерших в Бангладеш от лихорадки денге в этом году составило 634

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 634. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.

Эпидемия лихорадки стала в этом году самой летальной со времени первой вспышки заболевания в стране в 2000 году. Наибольшее число умерших от денге в Бангладеш было зарегистрировано в июле (204) и августе (342), в сентябре умер 41 заболевший.

По данным ведомства, с начала сентября в Бангладеш зарегистрировано еще 6 494 случая заражения лихорадкой, из них 2 608 новых больных были выявлены в последние сутки. При этом число заболевших за прошедший месяц достигло 71 976. Общее число случаев заболевания лихорадкой денге, зарегистрированных с начала января, достигло 130 302. Более 98 тыс. пациентов выздоровели. В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек.