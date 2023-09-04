0
0
123
НОВОСТИ

Число умерших в Бангладеш от лихорадки денге в этом году составило 634

12:05 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 634. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.

Эпидемия лихорадки стала в этом году самой летальной со времени первой вспышки заболевания в стране в 2000 году. Наибольшее число умерших от денге в Бангладеш было зарегистрировано в июле (204) и августе (342), в сентябре умер 41 заболевший.

По данным ведомства, с начала сентября в Бангладеш зарегистрировано еще 6 494 случая заражения лихорадкой, из них 2 608 новых больных были выявлены в последние сутки. При этом число заболевших за прошедший месяц достигло 71 976. Общее число случаев заболевания лихорадкой денге, зарегистрированных с начала января, достигло 130 302. Более 98 тыс. пациентов выздоровели. В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 04.09.2023
Более половины россиян выступают за свободную продажу таблеток для прерывания беременности
0
74
12:20 04.09.2023
Большинство молдаван считает, что страна движется в неверном направлении — опрос
0
94
12:00 04.09.2023
ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении 140 военнослужащих и 6 танков — Балицкий
0
122
11:36 04.09.2023
Собянин: Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения
0
146
11:32 04.09.2023
Доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 30% с января 2024 года — Госбанк Индии
0
186
11:24 04.09.2023
Исследователи Сбера создали базу изображений минералов для обучения искусственного интеллекта
0
178
11:20 04.09.2023
SpaceX выразила благодарность Роскосмосу после приземления корабля Crew Dragon
0
219
11:05 04.09.2023
Премьер Госсовета возглавит делегацию КНР на саммите G20
0
213
11:00 04.09.2023
ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов — ФСБ
0
222
10:32 04.09.2023
ВС РФ сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении
0
242

Возврат к списку