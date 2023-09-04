Большинство молдаван считает, что страна движется в неверном направлении — опрос
12:20 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно две трети молдавских граждан полагают, что проевропейское правительство страны придерживается неверного политического курса. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник результаты исследования «Барометр общественного мнения», которое провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии при финансовой поддержке Фонда Сороса (созданный американским миллиардером Джорджем Соросом фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в РФ).
Так, 57,8% (в ноябре 2022 года — 65%) участников исследования считают, что страна движется в неверном направлении, 32% (в ноябре 2022 года — 24,3%) назвали курс правильным, а остальные затруднились ответить. Самыми большими проблемами респонденты назвали бедность (24,4%), неуверенность в будущем своих детей (16,1%) и высокие цены (15,2%).
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