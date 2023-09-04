Более половины россиян выступают за свободную продажу таблеток для прерывания беременности

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России до конца года планирует ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, больше половины (55%) россиян не поддерживают данную инициативу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Всероссийский опрос проводился 27 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Как показал опрос, большая часть россиян отнеслись к инициативе Минздрава скептически: 55% не поддерживают предложение ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности; каждый третий — поддерживает (35%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 42% опрошенных среди тех, кто не поддерживает инициативу Минздрава, объясняют свою позицию свободой личного выбора и невмешательством государства в вопросы прерывания беременности. Среди сторонников предложения министерства 30% заявляют о необходимости улучшения демографической ситуации в стране.

«Доводы противников ограничений свободной продажи препаратов для прерывания беременности оказались разнообразными: видят риск криминализации абортов 15% в этой группе, 11% отметили, что бывают разные ситуации: ранняя или незапланированная беременность, изнасилование. Каждый десятый отметил ухудшение демографической ситуации (10%), 8% опасаются, что будут вынуждены рожать люди, которые не могут финансово обеспечить ребенка, 7% беспокоятся о здоровье женщин», — говорится в материалах по итогам опроса.

Согласно результатам исследования, россияне чаще отмечают отрицательные последствия ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Так, почти каждый четвертый (24%) говорит о возможном росте количества нелегальных абортов, еще 13% обеспокоены ухудшением физического и психологического здоровья женщин, а также ростом числа случаев бесплодия. Порядка 9% опрошенных считают, что реализация предложенной Минздравом меры может привести к увеличению количества детей-отказников, 7% полагают, что препараты будут больше продаваться нелегально, еще 6% заявляют о возможном снижении рождаемости.