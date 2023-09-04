Более половины россиян выступают за свободную продажу таблеток для прерывания беременности
12:32 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России до конца года планирует ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, больше половины (55%) россиян не поддерживают данную инициативу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Всероссийский опрос проводился 27 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
«Как показал опрос, большая часть россиян отнеслись к инициативе Минздрава скептически: 55% не поддерживают предложение ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности; каждый третий — поддерживает (35%)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 42% опрошенных среди тех, кто не поддерживает инициативу Минздрава, объясняют свою позицию свободой личного выбора и невмешательством государства в вопросы прерывания беременности. Среди сторонников предложения министерства 30% заявляют о необходимости улучшения демографической ситуации в стране.
«Доводы противников ограничений свободной продажи препаратов для прерывания беременности оказались разнообразными: видят риск криминализации абортов 15% в этой группе, 11% отметили, что бывают разные ситуации: ранняя или незапланированная беременность, изнасилование. Каждый десятый отметил ухудшение демографической ситуации (10%), 8% опасаются, что будут вынуждены рожать люди, которые не могут финансово обеспечить ребенка, 7% беспокоятся о здоровье женщин», — говорится в материалах по итогам опроса.
Согласно результатам исследования, россияне чаще отмечают отрицательные последствия ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Так, почти каждый четвертый (24%) говорит о возможном росте количества нелегальных абортов, еще 13% обеспокоены ухудшением физического и психологического здоровья женщин, а также ростом числа случаев бесплодия. Порядка 9% опрошенных считают, что реализация предложенной Минздравом меры может привести к увеличению количества детей-отказников, 7% полагают, что препараты будут больше продаваться нелегально, еще 6% заявляют о возможном снижении рождаемости.
НОВОСТИ
- 12:20 04.09.2023
- Большинство молдаван считает, что страна движется в неверном направлении — опрос
- 12:05 04.09.2023
- Число умерших в Бангладеш от лихорадки денге в этом году составило 634
- 12:00 04.09.2023
- ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении 140 военнослужащих и 6 танков — Балицкий
- 11:36 04.09.2023
- Собянин: Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения
- 11:32 04.09.2023
- Доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 30% с января 2024 года — Госбанк Индии
- 11:24 04.09.2023
- Исследователи Сбера создали базу изображений минералов для обучения искусственного интеллекта
- 11:20 04.09.2023
- SpaceX выразила благодарность Роскосмосу после приземления корабля Crew Dragon
- 11:05 04.09.2023
- Премьер Госсовета возглавит делегацию КНР на саммите G20
- 11:00 04.09.2023
- ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов — ФСБ
- 10:32 04.09.2023
- ВС РФ сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать