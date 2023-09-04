Украине следует смягчить свою позицию, чтобы предпринимать совместные шаги с РФ — Эрдоган

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна смягчить свою позицию, чтобы получить возможность предпринимать совместные с Россией шаги в рамках зерновой сделки. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Да, как и сказал господин президент, конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — констатировал турецкий лидер.