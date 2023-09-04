РФ готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова месте с Анкарой и Дохой поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

«Готовы вместе продвигать [инициативы] — как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал он.

Ранее Путин сообщил, что РФ организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Россия, по его словам, рассчитывает на содействие Катара в этом вопросе.