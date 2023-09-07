Ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20% за год - исследование
09:05 07.09.2023 Источник: РБК
По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тыс. позиций, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании DSM Group. Это на 20,3% меньше, чем в январе—июле прошлого года — на конец этого периода 2022-го россиянам было доступно в аптечной рознице 7,7 тыс. иностранных позиций.
Статистика DSM Group учитывает данные по ассортименту около 45 тыс. российских аптек, то есть более половины рынка (по итогам первого полугодия 2023-го в России насчитывалось более 73 тыс. аптечных учреждений).
Ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020 года, отмечают в DSM Group. В 2019 году в аптеках было доступно 8,7 тыс. позиций, год спустя их число сократилось до 8,4 тыс. Всего за пять лет ассортимент сократился почти на 36%. Это связано с ростом востребованности у потребителей более дешевых отечественных аналогов.
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