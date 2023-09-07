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НОВОСТИ

Объем торговли КНР и США в январе — августе упал на 14,5%, до $438 млрд

09:32 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Китая и США в январе — августе снизился на 14,5%, до $438,1 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из КНР в США упал на 17,4%, до $326,5 млрд, а объем поставок американской продукции в Китай уменьшился на 4,9%, до $111,6 млрд.

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