Российский альпинист погиб при восхождении на пик Гашербрум IV в Пакистане
10:20 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский альпинист Дмитрий Головченко погиб при восхождении на горный пик Гашербрум IV (7 925 м) в Пакистане, совершавший подъем вместе с ним Сергей Нилов получил обморожение и был эвакуирован из базового лагеря военным вертолетом. Об этом сообщает газета Dawn.
По словам генерального секретаря Альпийского клуба Пакистана Каррара Хайдри, Головченко и Нилов осуществляли в среду подъем по чрезвычайно сложному маршруту без кислородных баллонов и другого спецоборудования, а также без сопровождения местных проводников.
Из-за ухудшившихся погодных условий связь с альпинистами была потеряна, когда они поднялись на высоту 7 тыс. метров. Головченко, вероятно, погиб, сорвавшись со склона горного пика. Нилов вернулся в базовый лагерь один, получив обморожение. Вертолетом он был доставлен из базового лагеря в г Скарду.
Пик Гашербрум IV расположен в горном районе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Он считается 17-м по высоте в мире и шестым самым высоким в Пакистане.
НОВОСТИ
- 10:05 07.09.2023
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
- 10:00 07.09.2023
- Журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ — Песков
- 09:35 07.09.2023
- Собянин: Системой ПВО пресечена попытка атаки летевшего на Москву беспилотника
- 09:32 07.09.2023
- Объем торговли КНР и США в январе — августе упал на 14,5%, до $438 млрд
- 09:20 07.09.2023
- Товарооборот России и Китая в январе — августе вырос на 32%, до $155 млрд
- 09:05 07.09.2023
- Ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20% за год - исследование
- 09:00 07.09.2023
- Три БПЛА уничтожены над Московской и Ростовской областями — МО РФ
- 21:10 06.09.2023
- ООН против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире» - офис Генсека
- 20:55 06.09.2023
- Пентагон заявил о поставке Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams
- 20:40 06.09.2023
- Банк России: Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 г
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать