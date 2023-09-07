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Российский альпинист погиб при восхождении на пик Гашербрум IV в Пакистане

10:20 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский альпинист Дмитрий Головченко погиб при восхождении на горный пик Гашербрум IV (7 925 м) в Пакистане, совершавший подъем вместе с ним Сергей Нилов получил обморожение и был эвакуирован из базового лагеря военным вертолетом. Об этом сообщает газета Dawn.

По словам генерального секретаря Альпийского клуба Пакистана Каррара Хайдри, Головченко и Нилов осуществляли в среду подъем по чрезвычайно сложному маршруту без кислородных баллонов и другого спецоборудования, а также без сопровождения местных проводников.

Из-за ухудшившихся погодных условий связь с альпинистами была потеряна, когда они поднялись на высоту 7 тыс. метров. Головченко, вероятно, погиб, сорвавшись со склона горного пика. Нилов вернулся в базовый лагерь один, получив обморожение. Вертолетом он был доставлен из базового лагеря в г Скарду.

Пик Гашербрум IV расположен в горном районе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Он считается 17-м по высоте в мире и шестым самым высоким в Пакистане.

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