0
0
152
НОВОСТИ

Расширение подоходного налога может принести в бюджет триллионы - депутат

10:32 07.09.2023

В России следует расширить подоходный налог до 30%, что принесет в российский бюджет дополнительные 2,5 триллиона рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов. Мы ничего не придумывали. 28% прогрессивный налог в США. 60% — во Франции. В Норвегии — 28%. В 42 странах мира есть прогрессивный подоходный налог, который собирает пену у олигархов», — рассказал депутат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 07.09.2023
Два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре, один упал в парке, другой был сбит
0
16
11:20 07.09.2023
США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия — Пентагон
0
29
10:05 07.09.2023
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
0
62
09:00 07.09.2023
Три БПЛА уничтожены над Московской и Ростовской областями — МО РФ
0
85
21:10 06.09.2023
ООН против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире» - офис Генсека
0
163
20:55 06.09.2023
Пентагон заявил о поставке Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams
0
159
18:50 06.09.2023
Минобороны России предлагает ввести понятие «особого воинского учета»
0
180
17:12 06.09.2023
Около 1 тыс. трансгенных животных содержалось в подпольной лаборатории в США — МО РФ
0
191
14:32 06.09.2023
США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
0
214
12:05 06.09.2023
ВСУ перебросили бригаду спецназначения «Азов» на запорожское направление — Рогов
0
221

Возврат к списку