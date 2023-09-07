Расширение подоходного налога может принести в бюджет триллионы - депутат

10:32

В России следует расширить подоходный налог до 30%, что принесет в российский бюджет дополнительные 2,5 триллиона рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов. Мы ничего не придумывали. 28% прогрессивный налог в США. 60% — во Франции. В Норвегии — 28%. В 42 странах мира есть прогрессивный подоходный налог, который собирает пену у олигархов», — рассказал депутат.