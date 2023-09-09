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НОВОСТИ

Число жертв землетрясения в Мароккко уже превысило 600 человек

10:09 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 632. Об этом сообщил портал Medias24 со ссылкой на МВД королевства.

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано в пятницу в Марокко. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

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