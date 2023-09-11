Сбер зарегистрировал первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии

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Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Об этом в ходе VIII Восточного экономического форума сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сертификат, эмитируемый в системе, подтверждает создание электрической энергии на генерирующем объекте (электростанции) из возобновляемых и низкоуглеродных источников. Сертификат приобретается социально ответственными компаниями, которые стремятся компенсировать свой углеродный след, поддерживая проекты, связанные с возобновляемой энергетикой.

Цели создания системы – содействие устойчивому развитию и переходу на низкоуглеродную и возобновляемую энергетику в России, стимулирование привлечения инвестиций в эту область, а также сокращение выбросов парниковых газов и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

«Созданная Сбером система – первая зарегистрированная в Росстандарте российская система добровольной сертификации, которая позволяет удостоверить факт производства и подтвердить объём потребления низкоуглеродной и возобновляемой энергии путем выпуска и погашения зеленых сертификатов, – отметил Станислав Кузнецов. – Система дает российскому бизнесу возможность использовать современный и прозрачный инструмент снижения углеродного следа, разработанный с учетом национальных и мировых стандартов отчетности в области парниковых газов. Отмечу, что первый выпуск зеленых сертификатов в системе уже состоялся. Реализуя подобные проекты, команда Сбера стремится активно поддерживать достижение экологических целей, установленных в международных соглашениях и национальных программах в области климата, а также приблизить выполнение цели банка по достижению углеродной нейтральности в среднесрочной перспективе».

Правила функционирования системы разработаны в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и устанавливают требования к регистрации комплексов низкоуглеродной генерации, а также сертификации атрибутов поставляемой в сеть электроэнергии.

Создание системы добровольной сертификации продолжает последовательную политику Сбера в областиESG-повестки. Система находится в русле развития национальных инструментов углеродного регулирования и эволюции моделей рынков электрической энергии и мощности и позволяет значительно расширить круг потребителей низкоуглеродной электрической энергии, которые ранее не могли использовать иные инструменты для поставки подобной энергии на свои объекты.

Реестр низкоуглеродной энергии, предоставляющий бизнесу услуги в рамках системы добровольной сертификации, размещен на сайте.