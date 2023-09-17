Часть сотрудников украинских военных медиа решено отправить воевать на фронт

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штат украинских военных медиа будет сокращен, а их работа реорганизована. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что функционирование таких медиа обеспечивали слишком много людей на фоне нехватки бойцов на фронте.

«Это будет онлайн-медиа, мы обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу, которую могут обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это средства. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Это очень хорошо, что мы реформируем и оптимизируем», — цитирует заместителя министра издание «Детектор медиа».