Часть сотрудников украинских военных медиа решено отправить воевать на фронт
09:00 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это будет онлайн-медиа, мы обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу, которую могут обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это средства. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Это очень хорошо, что мы реформируем и оптимизируем», — цитирует заместителя министра издание «Детектор медиа».
НОВОСТИ
- 08:17 17.09.2023
- Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника
- 19:30 16.09.2023
- В следующем году НАТО собирается провести крупнейшие со времен холодной войны учения
- 18:35 16.09.2023
- Президенты Австрии и Словении не смогли отправиться в Нью-Йорк из-за поломки самолета - СМИ
- 17:45 16.09.2023
- Масочный режим в целях профилактики введен в Доме правительства РФ
- 17:08 16.09.2023
- Италия просит ЕС помочь воспрепятствовать лодкам с мигрантами, идущими в Европу
- 15:30 16.09.2023
- Польша на границе с Белоруссией решила установить электронные системы слежения
- 15:00 16.09.2023
- МВД Польши: Никакой российский автомобиль в страну не въедет
- 13:35 16.09.2023
- Эрдоган предложил лидерам РФ, Армении и Азербайджана провести встречу по Карабаху
- 12:16 16.09.2023
- Турция пообещала дать США «соответствующий ответ на клевету» о причастности к случаям торговли детьми
- 11:05 16.09.2023
- Польша на неопределенный срок запретила ввоз из Украины разные виды сельхозпродукции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать