Еврокомиссия нашла еще один способ пополнения бюджета
11:26 17.09.2023 Источник: Газета.Ru
Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg.
Предполагается, что решение европейских политиков позволит принести в бюджет организации порядка нескольких млрд евро.Общая сумма российских активов составляет порядка 200 млрд евро, добавили собеседники. При этом большая часть арестованных активов России в наличных и депозитах, а оставшиеся — в облигациях.
Известно, что основная часть ценных бумаг хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. За I квартал этого года прибыль финансовой группы от российских активов составила 750 млн евро. В случае, если инициативу с конфискацией процентов с российских активов поддержат, она может принести почти 3 млрд евро.
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