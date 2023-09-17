Чиновники на Западе считают, что ВСУ вскоре придется перейти к удержанию позиций - СМИ

13:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные чиновники считают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вскоре придется перейти от попыток наступления к удержанию нынешних позиций на фоне ухудшения погодных условий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западного чиновника.

По словам собеседника издания, украинские войска могут перейти к обороне и удержанию позиций уже в конце октября. Газета отмечает, что наихудшие погодные условия ожидаются в ноябре и декабре, когда дороги будут размыты, а затем занесены снегом, что затруднит использование тяжелой боевой техники.

Чиновники также считают, что погодные условия не позволят ВСУ прорвать линии российской обороны, поскольку грязь, снег и дождь снизят маневренность войск и техники.