Чиновники на Западе считают, что ВСУ вскоре придется перейти к удержанию позиций - СМИ
13:24 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам собеседника издания, украинские войска могут перейти к обороне и удержанию позиций уже в конце октября. Газета отмечает, что наихудшие погодные условия ожидаются в ноябре и декабре, когда дороги будут размыты, а затем занесены снегом, что затруднит использование тяжелой боевой техники.
Чиновники также считают, что погодные условия не позволят ВСУ прорвать линии российской обороны, поскольку грязь, снег и дождь снизят маневренность войск и техники.
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