Гендиректор ВОЗ уверен, что ответ на вопрос о происхождении COVID-19, будет получен

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает давление на Китай с целью добиться получения полной информации о происхождении коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью британской газете Financial Times.

«Мы давим на Китай, чтобы они предоставили полный доступ. Мы просим страны поднимать этот вопрос на их двусторонних встречах [с китайскими чиновниками]», — сказал он. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что организация «желает отправить делегацию» в Китай для проведения полноценного расследования причин возникновения коронавируса.

Гебрейесус отметил, что на данный момент рассматриваются все возможные варианты появления вируса, в том числе лабораторная теория. «Пока мы не получим не вызывающих сомнения доказательств, мы не можем ничего утверждать, — уточнил он. — Мы получим ответ. Это вопрос времени».