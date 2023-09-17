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Гендиректор ВОЗ уверен, что ответ на вопрос о происхождении COVID-19, будет получен

14:00 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает давление на Китай с целью добиться получения полной информации о происхождении коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью британской газете Financial Times.

«Мы давим на Китай, чтобы они предоставили полный доступ. Мы просим страны поднимать этот вопрос на их двусторонних встречах [с китайскими чиновниками]», — сказал он. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что организация «желает отправить делегацию» в Китай для проведения полноценного расследования причин возникновения коронавируса.

Гебрейесус отметил, что на данный момент рассматриваются все возможные варианты появления вируса, в том числе лабораторная теория. «Пока мы не получим не вызывающих сомнения доказательств, мы не можем ничего утверждать, — уточнил он. — Мы получим ответ. Это вопрос времени».

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