Полноценное авиасообщение между РФ и КНДР может быть налажено в ближайшее время - глава Минприроды РФ
14:34 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Невозможно жить без авиасообщения. Наши коллеги из министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно появилось, — сказал он. — Оно сейчас работает в пробном режиме. Но мы уверены, что в ближайшее время оно может [начать] полноценно функционировать».
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