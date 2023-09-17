Полноценное авиасообщение между РФ и КНДР может быть налажено в ближайшее время - глава Минприроды РФ

14:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиасообщение между РФ и КНДР работает сейчас в пробном режиме, в ближайшее время оно сможет полноценно функционировать. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Невозможно жить без авиасообщения. Наши коллеги из министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно появилось, — сказал он. — Оно сейчас работает в пробном режиме. Но мы уверены, что в ближайшее время оно может [начать] полноценно функционировать».