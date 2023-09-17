В Северной Корее ведется строительство крупного курорта – губернатор Кожемяко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в РФ сообщил, что в Северной Корее ведется строительство крупного курорта, губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает, что там будет интересно побывать жителям Приморья.

"Ким Чен Ын озвучил, что у них строится крупный курорт. Думаю, жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба правительства Приморского края.