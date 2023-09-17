Президент Южной Кореи сказал, что произойдет, если Пхеньян применит ядерное оружие

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерный удар со стороны Пхеньяна вызовет ответные «решительные действия» США и Республики Корея и приведет к «концу режима» в КНДР. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press (AP).

«Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима», — сказал южнокорейский лидер.