Президент Южной Кореи сказал, что произойдет, если Пхеньян применит ядерное оружие
15:30 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима», — сказал южнокорейский лидер.
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