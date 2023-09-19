0
0
168
НОВОСТИ

Силы РФ уничтожили колонну ВСУ, которая двигалась в направлении Работина

12:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работина, вся колонна была уничтожена», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 19.09.2023
Балицкий ожидает третью волну контрнаступления ВСУ до конца сентября
0
50
13:00 19.09.2023
РФ поддерживает КНР по вопросу Тайваня на фоне действий Запада — Патрушев
0
59
12:32 19.09.2023
Обещанные Киеву танки Abrams скоро будут на Украине — шеф Пентагона
0
115
12:20 19.09.2023
В России заболеваемость ковидом выросла на 48% за неделю
0
132
12:05 19.09.2023
В Польше сочли «катастрофическим» план ЕК перераспределить мигрантов с Лампедузы
0
153
11:32 19.09.2023
Россияне стали очень часто брать отпуск за свой счет
0
205
11:20 19.09.2023
В регионах РФ пройдет эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве
0
213
11:05 19.09.2023
Финские пограничники развернули около 40 автомобилей с российскими номерами за выходные
0
219
11:00 19.09.2023
Система ПВО сбила в небе над Мелитополем четыре украинские ракеты
0
227
10:32 19.09.2023
Ракетный удар по Константиновке был ошибкой украинской ПВО - NYT
0
284

Возврат к списку