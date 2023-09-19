Силы РФ уничтожили колонну ВСУ, которая двигалась в направлении Работина

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работина, вся колонна была уничтожена», — написал он в своем телеграм-канале.