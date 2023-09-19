Леониду Слуцкому не выдали визу на Генассамблею ООН

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что ему не выдали визу для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сегодня я не получил единственный, третий год подряд, визу на Генеральную Ассамблею ООН. Остаюсь здесь. Тут много задач важных для партийного строительства, для работы на площадке осенней сессии Госдумы», — сказал журналистам Слуцкий.

Он также предложил разместить штаб-квартиру ООН в Крыму, Ульяновске или Екатеринбурге, чтобы беспрепятственно гарантировать визы каждому делегату из других стран.