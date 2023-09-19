0
0
178
НОВОСТИ

Леониду Слуцкому не выдали визу на Генассамблею ООН

13:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что ему не выдали визу для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сегодня я не получил единственный, третий год подряд, визу на Генеральную Ассамблею ООН. Остаюсь здесь. Тут много задач важных для партийного строительства, для работы на площадке осенней сессии Госдумы», — сказал журналистам Слуцкий.

Он также предложил разместить штаб-квартиру ООН в Крыму, Ульяновске или Екатеринбурге, чтобы беспрепятственно гарантировать визы каждому делегату из других стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 19.09.2023
Франция сократит военное присутствие в Африке, но усилит в АТР — военачальник
0
57
14:12 19.09.2023
ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий военных РФ
0
93
14:00 19.09.2023
В нижегородской деревне корью заболели свыше ста не привитых граждан
0
105
13:20 19.09.2023
Дания передаст Украине 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72
0
187
13:05 19.09.2023
Балицкий ожидает третью волну контрнаступления ВСУ до конца сентября
0
209
13:00 19.09.2023
РФ поддерживает КНР по вопросу Тайваня на фоне действий Запада — Патрушев
0
210
12:32 19.09.2023
Обещанные Киеву танки Abrams скоро будут на Украине — шеф Пентагона
0
232
12:20 19.09.2023
В России заболеваемость ковидом выросла на 48% за неделю
0
241
12:05 19.09.2023
В Польше сочли «катастрофическим» план ЕК перераспределить мигрантов с Лампедузы
0
258
12:00 19.09.2023
Силы РФ уничтожили колонну ВСУ, которая двигалась в направлении Работина
0
285

Возврат к списку