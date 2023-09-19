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НОВОСТИ

В нижегородской деревне корью заболели свыше ста не привитых граждан

14:00 19.09.2023 Источник: Интерфакс

Сотрудники Роспотребнадзора держат на контроле очаг заболевания корью в деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области, где проживает община цыган, сообщило вторник региональное управление ведомства.

"Именно там был зафиксирован очаг заболевания среди не привитых граждан. С 23 августа в очаге зарегистрировано 117 случаев заболевания, 86 заболевших выписаны", - говорится в сообщении.

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