Франция сократит военное присутствие в Африке, но усилит в АТР — военачальник
14:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция сократит численность своего воинского контингента в Африке, но усилит присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил начальник штаба воздушно-космических сил (ВКС) страны генерал Стефан Милле в ходе общения с журналистами.
«[Франция] сократит численность сил в Африке, возможно в будущем», — сказал военачальник. Его слова приводит портал Defense One.
Издание отмечает, что намерение сократить присутствие в Африке не означает прекращения поддержки миссий по борьбе с терроризмом в Сахеле. По словам Милле, Франция будет работать с властями стран региона, чтобы лучше понимать их потребности и при необходимости направлять на места свои силы «на определенный период времени для обучения и подобных вещей». «Это хорошее использование возможностей воздушных сил, особенно транспортных самолетов», — указал французский военачальник.
Милле добавил, что в разрабатываемой Парижем тихоокеанской стратегии ключевую роль будут играть большие транспортные самолеты, а также авиабазы во Французской Полинезии и Новой Каледонии. «Мы тихоокеанская нация, поэтому наше присутствие в Тихоокеанском регионе — это обычная вещь. <…>. В будущем мы будем больше присутствовать там», — отметил начштаба французских ВКС.
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