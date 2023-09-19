Дума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла в первом чтении и в целом законопроект об установлении памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Документ внес на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин 12 сентября. Изменения прописываются в законе «О днях воинской славы и памятных датах России».