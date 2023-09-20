Дуда назвал Украину утопающим, который может утащить Польшу на дно
10:20 20.09.2023 Источник: Газета.Ru
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно, сообщает «Польское агентство печати» (PAP).
«Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину... Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной», — заявил Дуда.
В этой ситуации, как считает Дуда, Польша должна действовать в собственных интересах, при этом поддерживая Украину так, чтобы «не утонуть» самому. Также Дуда отметил, что вряд ли сможет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.
По словам министра, действия Киева в сельскохозяйственном секторе значительно снижают желание населения продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Газета.Ru
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