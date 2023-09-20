Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три этажа обрушились в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, разрушены два балкона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3-м, 4-м и 5-м этажах. По предварительным данным, разрушены два балкона», — сказали в пресс-службе.

Один человек погиб в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.

«По предварительным данным, в результате взрыва газа один человек погиб. В настоящее время идет разбор завалов, проверяется, есть ли там люди», — сказал собеседник агентства.