Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
10:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три этажа обрушились в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, разрушены два балкона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3-м, 4-м и 5-м этажах. По предварительным данным, разрушены два балкона», — сказали в пресс-службе.
Один человек погиб в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.
«По предварительным данным, в результате взрыва газа один человек погиб. В настоящее время идет разбор завалов, проверяется, есть ли там люди», — сказал собеседник агентства.
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