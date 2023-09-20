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НОВОСТИ

Экспорт авто из Японии в РФ упал почти вдвое после введения новых санкций

11:20 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт легковых автомобилей из Японии в РФ в августе текущего года упал почти вдвое по сравнению со среднегодовыми показателями на фоне ведения новых санкций. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе статистики Министерства финансов страны.

Так, в августе экспорт автомобилей сократился на 42,5% по сравнению с августом предыдущего года — до 12 062. При этом в среднем ежемесячно с января по июль из Японии в РФ поставлялось около 21,6 тыс. автомобилей.

С 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридных машин.

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