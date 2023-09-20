Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ
12:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не видит причин для задержки объединения своей энергосистемы с российской (объединение предполагает создание единого рынка энергии в начале 2024 года). В ближайшее время документы будут финализированы белорусской стороной, заявил журналистам замглавы Минэнерго Белоруссии Денис Мороз.
«Все в срок, никаких сдвижек мы не видим. Сам договор до конца года финализируем», — ответил он.
По его словам, сейчас подготовлен совместный договор между республикой и Российской Федерацией. «Он определяет правила функционирования этого рынка. Документ проходит внутригосударственные процедуры, ожидаем в ближайшее время его подписания», — добавил он.
Мороз напомнил, что по союзным программам уже подписаны документы, направленные на то, чтобы с 2024 года это решение заработало. Однако соглашение еще требует финализации.
«Надо понимать, что энергосистемы Республики Беларусь и Российской Федерации работают синхронно. Речь идет о том, что мы должны выстроить новую систему взаимоотношений, так называемый совместный рынок», — добавил он.
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