Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не видит причин для задержки объединения своей энергосистемы с российской (объединение предполагает создание единого рынка энергии в начале 2024 года). В ближайшее время документы будут финализированы белорусской стороной, заявил журналистам замглавы Минэнерго Белоруссии Денис Мороз.

«Все в срок, никаких сдвижек мы не видим. Сам договор до конца года финализируем», — ответил он.

По его словам, сейчас подготовлен совместный договор между республикой и Российской Федерацией. «Он определяет правила функционирования этого рынка. Документ проходит внутригосударственные процедуры, ожидаем в ближайшее время его подписания», — добавил он.

Мороз напомнил, что по союзным программам уже подписаны документы, направленные на то, чтобы с 2024 года это решение заработало. Однако соглашение еще требует финализации.

«Надо понимать, что энергосистемы Республики Беларусь и Российской Федерации работают синхронно. Речь идет о том, что мы должны выстроить новую систему взаимоотношений, так называемый совместный рынок», — добавил он.