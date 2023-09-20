Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина и ребенок остаются под завалами на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе. Спасатели пытаются до них добраться, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал он в своем телеграм-канале.