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Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

11:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина и ребенок остаются под завалами на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе. Спасатели пытаются до них добраться, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал он в своем телеграм-канале.

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