Нет сомнений, что цели СВО будут достигнуты — Патрушев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не сомневается, что цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты.

«Сегодня Вооруженные силы РФ героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул он, отвечая на вопросы корреспондентов информационных агентств.