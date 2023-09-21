Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши осуществляют поставки Украине только ранее согласованного вооружения. Об этом заявил Польскому агентству печати пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов», — приводит его слова агентство.

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения.